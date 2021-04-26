Сегодня, 26 апреля, на православной календаре Великий понедельник.

Еще в народе его называют страстным - от названия наступившей недели (в отдельном материале - обряды, что нельзя делать, что можно есть, молитвы по дням).

Конкретно в Великий понедельник на службах в храмах вспоминают сюжет из Ветхого завета. Речь идет об Иосифе.

Мужчина был целомудренным и очень порядочным. Но собственные братья продали его в рабство. Несмотря на тяжелые испытания, которые пережил Иосиф, он смог простить своих подлых родственников.

Также прихожане вспоминают об искушении бесплодной смоковницей. Она изображает душу, которая не приносит покаяния.

Традиции, питание, приметы, запреты Великого понедельника

По традиции в Великий понедельник верующим следует сделать ремонт в своем доме: что-то прибить, помыть печку и посуду, покрасить, побелить. Поэтому у дня было еще одно название - чистый понедельник.

В этом день действует строгий пост. Есть разрешается разрешается хлеб, фрукты и овощи, мед и орехи. Вареная и любая горячая пища под запретом. Некоторые воцерковленные люди сегодня не употребляют не едят вообще ничего и даже не пьют воду.

В Великий понедельник в храмах проходят песнопения, читаются тропари. "Страна" публикует молитвы, которые можно прочесть сегодня в домашних условиях. Не забывайте делать это стоя и, если есть возможность, со свечой в руке.

Деревенские знахарки в Великий понедельник собирали золу. Считалось, что она помогала в лечении алкоголизма, уберегала от сглаза,

В храмах начинается чин мироварения. Готовят из благовонных смол, растительных масел, душистых трав. Такая смесь варится три дня в сопровождении молитв. Освящается миро в Чистый четверг (в 2021 году - 29 апреля).

Девушки и женщины умывались на рассвете солнца. Считалось, что таким образом удастся дольше сохранить молодость.

Чистое небо без туч указывало на то, что браки этого года будут счастливыми.

Если человек при выходе на улицу видел кошку, это было хорошей приметой. Такая встреча сулила богатство. А вот столкнуться с собакой считалось плохой приметой - к грусти и печали.

Птица, которая прилетела к окну, была предвестником новых знакомств и отличных новостей. Встреча с хромым человеком указывала на грядущую смерть родственников.

Церковь рекомендует провести день в семейной кругу, в молитве, убираясь по дому, без суеты. Нельзя ругаться, запрещены любые негативные эмоции.

В нашем отдельном материале - как будем отдыхать на Пасху 2021 и майские праздники.