Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению поданную им в феврале жалобу на действия Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом Вовк написал в своем Фейсбуке.

"Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению мою жалобу, поданную в феврале этого года о нарушениях Конвенции, допущенных действиями одного де-юре - правоохранительного, а де-факто - нарушающего право органа и начал соответствующую коммуникацию. Следует отметить, что ЕСПЧ уже немного знаком с "профессиональными" действиями и методами работы НАБУ, о чем Большая палата ЕСПЧ выносила решение еще в июле 2020 года. И оно - вовсе не в пользу украинского "антикоррупционного" органа", - сказано в записи Вовка.

Судья добавил, что одна из статей, о нарушениях которой осуществляет проверку ЕСПЧ, - это статья 18 Европейской конвенции о правах человека, которая на практике нечасто применяется судом. Текст статьи оговаривает пределы использования ограничений в отношении прав. "Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены", говорится в тексте статьи.

Вовк в посте упоминает о решении ЕСПЧ в отношении НАБУ. Напомним, прошлым летом суд отказал НАБУ и САП в привлечении экс-нардепа Логвинского к уголовной ответственности за организацию коррупционной схемы.

Вовк же пожаловался на действия НАБУ против судей ОАСК - в частности, бюро добивалось их ареста, подозревая в попытках захвата власти. Вовк расценил дело против сотрудников ОАСК как попытку иностранных агентов захватить судебную власть в Украине через НАБУ.

Между тем 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона о ликвидации ОАСК.