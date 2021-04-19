Внеочередное экстренное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ), перенесенное с 19 на 20 апреля, начнется в 10:00.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Заседание подгруппы по безопасности ТКГ - завтра, начало в 10 часов утра", - сказал Арестович.

Ранее Арестович заявлял, что проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности ТКГ 20 апреля будет зависеть от решения политических советников лидеров Нормандской четверки.

На переговорах советников Украину представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Целью встречи является обсуждение предложенных в ноябре прошлого года Францией и Германией кластеров по реализации Минских соглашений, а также выполнения договоренностей лидеров Нормандской четверки от 9 декабря 2019 года об открытии КПВВ на Донбассе, обмене "всех на всех", допуске международных гуманитарных миссий на временно оккупированные территории ОРДЛО и прекращении огня.

"Страна" подробно разбиралась в обстановке, которая сложилась накануне заседания советников лидеров Нормандской четверки.

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