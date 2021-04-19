Вице-премьер Росси Юрий Борисов заявил, что состояние Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе. Отметим, ранее он сказал, что в РФ откажутся от МКС до 2025 года.

О состоянии космической станции Борисов рассказал в эфире российского телеканала, сообщает РИА "Новости" в понедельник, 19 апреля.

"Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, может привести к необратимым последствиям, до катастрофы. Это нельзя допускать", - заявил он.

Также он рассказал, как Россия планирует создавать свою орбитальную станцию. По его словам, РФ готова пригласить к кооперации зарубежных партнёров, при этом она способна профинансировать ее сама.

Также, по словам Борисова, новая российская станция станет перевалочным пунктом для полётов на Луну.

"Безусловно, это одна из новых функций. И может быть, она очень серьезно рассматривается, станция, как некий передаточный пункт, такой промежуточный, в частности для полетов и освоения Луны и окололунного пространства", - сказал вице-премьер РФ.

Напомним, 12 апреля на совещании у президента России Владимира Путина было объявлено о решении Кремля создать собственную орбитальную околоземную станцию. Об этих планах сообщалось еще в ноябре 2020 года. После чего Борисов заявил, что Россия сможет отказаться от использования Международной космической станции, ресурс эксплуатации которой подходит к концу.

Также мы рассказывали, что в феврале в обшивке МКС космонавты выявили уже шесть трещин.