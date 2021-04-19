Американская компания Apple вернет в свой магазин приложений App Store соцсеть Parler, которая пользуется популярностью у сторонников экс-президента Дональда Трампа и была заблокирована после штурма Капитолия.

Об этом со ссылкой заявление компании сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 19 апреля.

"Apple Inc. разрешит приложению для социальных сетей Parler вернуться в App Store после почти четырехмесячного отсутствия", - сообщили в Apple.

Parler - соцсеть, которая позиционирует себя как платформа, гарантирующая свободу слова. Своим интерфейсом она похожа на Twitter.

Напомним, 9 января соцсеть заблокировали после штурма здания Конгресса в Вашингтоне, когда сторонники на тот момент еще действующего президента Трампа вышли на митинг в его поддержку. На следующий день Apple удалила Parler и его нельзя было скачать на iPhone или iPad.

11 января Parler отключили от облачного хостинга Amazon Web Services. Поставщик услуг объяснил это нарушением правил обслуживания, мол Parler недостаточно хорошо модерировалась, а ее пользователи якобы призывали к насилию. Недавно стало известно, что соцсеть сторонников Трампа вернулась в онлайн.