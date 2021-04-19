Генеральный прокурор Чехии Павел Земан подтвердил, что подозреваемые в организации взрыва на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году причастны к "делу Скрипалей".

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Генеральный прокурор Чехии подтвердил, что двое мужчин, подозреваемых в организации взрыва в 2014 году на складе боеприпасов, - те же самые лица, которых Великобритания идентифицировала как предполагаемых российских агентов, стоящих за отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери четыре года назад, передает агентство.

По словам Земана, чешские власти считают, что целью взрыва были боеприпасы, которые хранились у болгарского торговца оружием и предназначались для экспорта.

По данным Bloomberg, чешский премьер-министр Андрей Бабиш в свою очередь отказался называть упомянутый взрыв на складе актом государственного терроризма.

Как писала "Страна", 17 апреля в Твиттере полиции Чешской республики появилось объявление о розыске двух российских граждан, которые пользовались паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова - тех самых "отравителей Скрипалей".

Чуть позже спецслужбы Чехии заявили, что граждане России Петров и Боширов побывали на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Между тем в Чехии готовятся отказать "Росатому" в тендере на строительство АЭС на гигантскую сумму. Скорее всего, после этого тендер выиграет американо-канадская компания Westinghouse. Эксперты полагают, что ради исключения России из тендера и была извлечена на свет старая история со взрывом склада.