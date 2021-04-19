Президент России Владимир Путин примет участие в в климатическом саммите, на который его пригласил американский коллега Джо Байден.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 19 апреля.

"22 апреля Владимир Путин выступит на Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин расскажет о том, что делает Россия для налаживания международного сотрудничества в сфере климата.

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Напомним, форум лидеров крупнейших экономик мира по вопросам климата будет первыми большими переговорами по климату новой администрации. Также этот саммит был одним из предвыборных обещаний Байдена. В ходе саммита участники "укажут на необходимость усиленных действий в борьбе с изменением климата и на их экономические преимущества".

26 марта стало известно, что президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на встречу по теме климата. Всего администрация президента США разослала приглашения 40 мировым лидерам. Планируется, что мероприятие пройдет 22-23 апреля в дистанционном формате.