Крупнейший британский таблоид The Sun в понедельник, 19 апреля, опубликовал инфографику о наращивании войск России возле границ Украины, допустив ошибку. В газете перепутали флаги нашей страны и РФ.

На сайте таблоида опубликовали карта региона, на которой сопоставлялись численность вооруженных сил и военной техники двух стран. В частности, колонке "Russia" (Россия) британцы нарисовали украинский флаг, а возле слова Ukraine (Украина) - российский.

Напомним, в Евросоюзе назвали развертывание российских войск вдоль украинской границы "крупнейшим в истории".

Ранее мы писали, что в марте ежедневная британская газета The Times на обложке карту Европы, в которой назвала Украину Беларусью.

Также мы рассказывали, что в прошлом году одно из ведущих спортивных изданий России - газета "Советский спорт" вышла с заголовком на украинском языке и разместило статью "Україна - це Європа" на первой странице.