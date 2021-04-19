Так называемая "Донецкая народная республика" обвинила армию Украины в минометных обстрелах. Штаб операции Объединенных сил Украины со своей стороны заявил, что силы "ДНР" трижды нарушили режим прекращения огня 19 апреля.

Заявления опубликованы на сайте "Донецкого агентства новостей" и в Фейсбуке ООС.

По данным представительстве "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска обстреляли из минометов село Яковлевка в пригороде Донецка. Огонь велся со стороны подконтрольной Киеву Авдеевки в 17:55. ВСУ выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров.

Также в "ДНР" заявили, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы представителей "республики" об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма.

Кроме того, в "ДНР" сообщили, что утром в понедельник ВСУ тоже из 120-мм минометов обстреляли окраины Горловки и Донецка, за час было выпущено около 30 мин. В результате в Горловке были обесточены восемь трансформаторных подстанций, повреждены дом и хозпостройки.

А штаб операции Объединенных сил зафиксировал обстрелы недалеко от поселка Южное, в районе населенного пункта Зайцево и возле Майорска. Там велся огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как заверили в штабе, подразделения ВСУ неуклонно придерживаются обязательств по прекращению огня.

Ранее "Страна" сообщала, что запланированное на 19 апреля экстренное заседание подгруппы по безопасности ТКГ по Донбассу перенесли на 20 апреля.

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