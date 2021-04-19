К первому старту беспилотного вертолета Ingenuity, который сегодня запустили на Марсе, причастен украинец, который работает в американской компании. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

"Технологии побеждают. Поздравляю с первым полетом марсианский вертолет! Горжусь, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко", - написал Зеленский.

Также глава государства напомнил, что Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30".

Напомним, Ingenuity находился на Марсе вместе с ровером Perseverance и ждал запуска, который откладывался из-за непогоды и технических неполадок. С тех пор проблема была решена, НАСА запланировало полет беспилотника весом в 1,8 кг в 07:30 по Гринвичу (10:30 по Киеву). Данные о результатах тестового полета появились в 10:50 по Гринвичу (13:50 по Киеву).

Также мы сообщали, что Украина планирует заплатить компании SpaceX почти 2 миллиона долларов за запуск спутника "Сич 2-30".