Лишенный должности главы Комитета по международным делам за вызов проституток в зале Верховной Рады народный депутат из фракции "Слуги народа" Богдан Яременко обнародовал проект заявления от имени фракции о "применении Российской Федерацией угрозы Украине силой".

Заявление Яременко опубликовал в Фейсбуке, предварив его словами: "Мы мирные люди. Но, к сожалению, соседи не нападают не на тех, кто хочет мира, а на тех, кто готов к войне".

В проекте заявления говорится, что высказывания высших российских чиновников и СМИ об Украине превратилась в настоящий язык ненависти. А "российские политики и чиновники откровенно говорят о намерении положить конец украинской государственности".

При этом "кампания информационно-психологического давления сопровождает масштабные военные приготовления - вдоль линии государственной границы с Украиной, на территории оккупированного Крыма и, создается впечатление, что уже оккупированной Беларуси". По мнению "слуги народа", на упомянутых территориях Россия сосредоточила и продолжает наращивать военную группировку, сопоставимо по численности с Вооруженными силами Украины.

Действия России составляют экзистенциальную угрозу для Украины, пишет Яременко.

Эти действия Украина воспринимает "как реальные приготовления к расширению вооруженной агрессии или масштабной военной провокации против нашего государства".

Далее парламентарий призвал украинскую власть активизировать подготовку страны к обороне. С этой целью он предложил провести заседание Верховной Рады с участием президента, Кабмина и руководителей спецслужб для обсуждения комплекса мер по укреплению безопасности и обороны государств.

"Слуга народа" призвал Владимира Зеленского:

разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией;

внести на рассмотрение Рады проект закона "О территориальной обороне";

провести призыв резервистов в ВСУ и заблаговременно начать проведение мобилизации;

безотлагательно обратиться к правительствам государств - подписантов Будапештского меморандума, Великобритании и США о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ;

безотлагательно заключить и направить на ратификацию Радой международные соглашения с соответствующими государствами - стратегическими партнерами по упрощению порядка допуска на территорию Украины их воинских контингентов;

обратиться к правительствам государств-партнеров по НАТО с предложениями о временном развертывание на территории Украины подразделений противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей в литоральных водах Украины, о срочной военно-технической помощи Украине вооружением и боеприпасами, о временном развертывания в Черном море совместной операции по патрулированию морских путей от пролива Босфор в направлении черноморских портов Болгарии, Румынии, Украины;

внести на рассмотрение Рады как неотложные законопроекты об отказе от концепции совместного использования с Россией Азовского моря и Керченского пролива, оформления государственной морской границы и реализации других международно-правовых мер в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.

Также Яременко призвал Кабмин:

разработать и утвердить Комплексный план замещения продукции и услуг, импортируемых из Российской Федерации;

рассмотреть вопрос оперативных и стратегических запасов;

совместно с государствами-партнерами, в частности, членами ЕС и НАТО, разработать план невоенного сдерживания Российской Федерации путем введения дополнительных санкций и ограничений.

Как сказали "Стране" источники во фракции "Слуга народа", этот проект заявления - не согласованная с руководством инициатива самого Яременко, которую поддержали лишь несколько депутатов (в частности, Богуцкая, Третьякова и Цыба).

"Сейчас разбираемся с какой целью он вообще это сделал, не согласовав ни с фракцией, ни с МИД", - сказал источник.

"Заявление Яременко - это позиция отдельных депутатов, а не фракции или партии", - заявила "Стране" заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Между тем вице-премьер Алексей Резников считает, что Запад "не придет с автоматами нас защищать" в случае войны с Россией.

Незадолго до появления заявления в Евросоюзе назвали развертывание российских войск вдоль украинской границы "крупнейшим в истории".