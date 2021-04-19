Украина прошла пик третьей волны коронавируса, но теперь стоит перед угрозой нового штамма Covid-19 - так называемой двойная мутация. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы прошли пик заболеваемости, это третья волна, я считаю, что мы прошли, и дальше будем идти на снижение количества больных. Но это ни в коем случае не означает, что нам надо расслабляться. Еще раз подчеркну: очень важно, чтобы мы соблюдали правила к тому же, в условиях тех мутаций, которые сопровождают этот вирус. у нас есть уже и английский, и южноафриканский штамм, и мы это увидели по тяжести заболевания. Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутация в Великобритании, Индии, Гонконге ", - сказал министр.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве спрогнозировали новую вспышку коронавируса уже через несколько недель.

Также мы сообщали, что в Украине выросла смертность от коронавируса.