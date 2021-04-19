Чехия отказалась от поставок российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и решила сосредоточиться на препаратах, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Это произошло на фоне скандала о возможной причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек, передает издание Lidovky.cz.

Гамачек согласился с утверждением советника президента Чехии Романа Примулы о том, что в стране более не стоит вопрос применения российского препарата.

"Единственная опция - сосредоточиться на вакцинах, которые прошли проверку и одобрены EMA (Европейским агентством лекарственных средств)", - заявил чиновник.

Напомним, власти Чехии в субботу, 17 апреля, сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

В свою очередь МИД РФ объявил персонами "нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Также в России обсуждают заморозку отношений с Чехией.