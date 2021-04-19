Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал экс-президента Грузии и бывшего руководителя Одесской ОГА Михаила Саакашвили, который возглавляет комитет по реформам в Украине, "негодяем и подлецом", а также "шулером с большой дороги".

В свою очередь Саакашвили ответил на такое заявление и заявил, что Марченко - "дешевая, проворовавшейся козявка и ничтожество".

В понедельник, 19 апреля, вышло интервью LB.ua с главой Минфина. На вопрос журналиста о том, является ли правдой заявление Саакашвили о том, что таможню фактически контролирует Александр Ивашкович, Марченко дал отрицательный ответ.

"Вы же знаете, в чем действительно состоит проблема борьбы с коррупцией? К примеру, Саакашвили что-то там сказал про Марченко. Но никто же не разбирается – все запомнили, что Саакашвили сказал, что Марченко якобы коррупционер. Я потом в интервью говорю, что он негодяй и подлец и что этот человек, который... Шулер с большой дороги, это приезжий гастарбайтер. Он приехал, что-то попытался сделать, какие-то идеи, которые не зашли, и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я не буду это терпеть. Поэтому я говорю, что, условный товарищ С., покажи, что ты можешь, ты в Украине уже показывал в губернаторстве и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты фейк, ты фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, потому что почему-то считается, что тебя должны носить на руках. Вот я его хочу спросить при помощи вас, кто он такой и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня, как министра финансов, в чем-то обвинять?" – заявил Марченко.

В свою очередь Саакашвили обвинил министра финансов в связях с контрабандистами и назвал его "дешевой, проворовавшейся козявкой и ничтожеством" и "болтуном целой группы политической элиты".

"Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто может называться "министром финансов". Кто такой Саакашвили, знает весь мир. Кто такой Марченко, знают только такие контрабандисты, как Романенко, Макаренко и другие. Его очень хорошо знает (бывший премьер-министр Николай - Ред.) Азаров, у которого Марченко на протяжении пяти лет был помощником и даже официальным советником. Яновыч до сих пор называет его своим "самым талантливым учеником". С ним хорошо знакомы все крышеватели теневых схем, скрутчики, директора конвертационных центров и все, кто занимается обворовыванием украинского бюджета. У нас просто разные круги знакомств, которые пересекаются только там, где я слежу, чтобы не разворовали украинский бюджет, а этот тип со своими подельниками его активно разворовывают", - написал Саакашвили в Facebook.

Бывший президент Грузии добавил, что Марченко делает свою работу "крайне паскудно".

"Вы оказались крайне низкопробным министром, полностью провалив надежды общества и президента на реформы. Поэтому я, как прежде всего гражданин Украины, буду неустанно это повторять, пока вас не уволят, чего вы, несомненно, и заслуживаете", – заявил он.

Саакашвили добавил, что для него "абсолютно понятны высказывания этого министра, который является всего лишь говорящей головой целой группы "политической элиты".

Напомним, в этом интервью Сергей Марченко раскритиковал министра здравоохранения за неумение планировать работу. В ответ Максим Степанов намекнул, что тот это сделал ради хайпа.