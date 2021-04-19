Украинские министры финансов и здравоохранения устроили пикировку через СМИ. Глава Минфина Сергей Марченко раскритиковал коллегу по Кабмину за неумение планировать работу. В ответ Максим Степанов намекнул, что тот это сделал ради хайпа.

Критика Марченко прозвучала в интервью изданию Lb.ua.

Глава Минфина сообщил, что по итогу первого квартала есть вероятность корректировок бюджета, "поскольку есть потребность закрыть несколько вопросов по медицине". И правительство будет обсуждать с МВФ и с другими партнерами возможность незначительной корректировки бюджета "в сторону увеличения расходов на медицину".

Журналист спросил у Марченко, связано ли это с тем, что Степанов потребовал денег на закупку вакцины.

"Нет, там не только проблема в вакцинах. Есть ряд других вопросов, которые нужно решить. Вот в чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из "Двенадцати стульев".

"Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги вперед". Вот так и Степанов. У него задача забюджетироваться максимально, пользуясь тем, что у нас ковид, у нас проблемы, у нас люди умирают, и потом на этой риторике решать те проблемы, которые необходимо. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Нужно сначала предложить план, показать решение проблемы (а для этого достаточно времени было), а потом уже пытаться министру финансов или правительству задавать вопросы по поводу поиска средств. А подход пока такой – сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом. Так вопрос ставить нельзя", - ответил Марченко.

Затем он заверил, что правительство максимально помогает Минздраву, но напомнил о неизрасходованных средствах фонда борьбы с COVID-19 по итогам 2020 года.

"Мы на Кабмине часто выясняем отношения, и это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы", - сказал Марченко.

После выхода интервью Степанов в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24" ответил главе Минфина. Степанов заверил, что у него нет личного конфликта с Марченко.

"Я считаю себя значительно сдержаннее и профессиональнее, чтобы публично отвечать. Это наши с ним рабочие отношения. Если он считает нужным комментировать таким образом, ради хайпа, - ну, значит Сергей Михайлович считает нужным. У меня не может быть личного конфликта с министром финансов. У меня есть отстаивание интересов украинской медицины, здоровья и жизни украинцев. Если я говорю, что нам, например, для закупки вакцин нужно 15,1 млрд грн, и все это подтверждено расчетами, а он решает, что достаточно 2,6, потом же получается, что я прав. Так же будет и с лабораторией, о которой говорил президент. Понятно, что 100 млн грн нам не хватит", - заявил Степанов.

Напомним, в начале апреля глава Минздрава потребовал своему ведомству выделения из госбюджета 6,5 млрд гривен.

Неделю спустя Комитет по вопросам бюджета Рады поддержал выделение на вакцинацию населения от коронавируса из госбюджета дополнительных 6,5 миллиардов.