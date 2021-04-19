Геннадий Плис назначен главой Госаудитслужбы с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет. Такое решение принял Кабмин, сообщается в постановлении правительства № 337-р от 19 апреля, опубликованном на правительственном портале.

"Назначить Плиса Геннадия Владимировича председателем Государственной аудиторской службы Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в постановлении.

Напомним, Геннадий Плис возглавляет Госаудитслужбу с 30 апреля 2020 года. Об был назначен на должность по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина. Перед назначением на должность сроком на пять лет его освободили (постановление №336-р) в связи с окончанием срока действия контракта (на период действия карантина).

Также мы сообщали, что Зеленский уволил замглавы КСУ Головатого из Венецианской комиссии и снова назначил его на эту должность.