Министр здравоохранения Максим Степанов, на прошлой неделе уверявший, что эпидемия коронавируса в Украине начала идти на спад, спрогнозировал новую вспышку заражений. По его словам, она ожидается после Пасхи, которая выпадает на 2 мая, и других майских праздников.

Об этом чиновник заявил 19 апреля в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы ожидаем после Пасхи, за три-четыре недели, рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал министр.

Как писала "Страна", 13 апреля Степанов говорил, что Украина вышла на пик третьей волны заболеваемости COVID-19.

Между тем за последние сутки количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 506 человек.