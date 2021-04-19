Украина может уже в июле закончить переговоры с МВФ, а в сентябре получить транш. На такое развитие событий рассчитывают в Министерстве финансов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Левому берегу".

По его словам, Украина рассчитывает на оптимистический сценарий, по которому уже есть некоторый прогресс.

"Когда мы подписали меморандум, мы дали согласие на то, что в 2022 году у нас дефицит будет 3,5%. Мы уже подготовили бюджетную декларацию, где фигурирует дефицит в 3,5%. И конечно, если бы у нас были диверсифицированы источники покрытия дефицита, то можно было бы ставить вопрос о большем дефиците... Конечно, Минфин в принципе заинтересован в том, чтобы он был ниже. Но резкое сужение дефицита неадекватное существующей реальности в условиях кризиса", - говорит Марченко.

По его словам, сейчас Украина сужает круг нерешенных вопросов.

"По большому счету речь идет о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам. И этот круг максимально сузился. В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Осталась ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить ", - заявил также министр.

На вопрос, позволила ли отмена регулируемой цены газа ожидать staff-level agreement, он ответил, что этот вопрос сейчас не обсуждается.

"Я бы не сказал, что это (регулируемая цена газа - Ред.) было главным вопросом. Это было одним из вопросов. Сейчас ключевые вопросы: высший совет правосудия, антикоррупционные реформы - это ключевые вопросы, которые составляют основную сложность", - добавил он.

По словам главы Минфина, все зависит от того, насколько Украина продвинется в формулировках по ключевым вопросам.

"На днях был разговор премьера с Альфредом Кеммерих - это директор европейского департамента МВФ, в ходе которого обсуждались эти вопросы. Есть решение Венецианской комиссии по закону о Высшем совете правосудия. Так что есть определенный прогресс по сближению позиций, я бы так сказал ", - сказал Марченко и добавил, что конкретно можно говорить, когда стороны выйдут на четкие формулировки обязательств, которые готова взять на себя Украина.

Ранее "Страна" писала о том, что в Нацбанке прогнозируют еще два транша МВФ для Украины.

Также мы сообщали, что в МВФ назвали три направления, которые должна проработать Украина для нового транша.