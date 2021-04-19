Замдиректора Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Борис Авакян в зале армянского парламента заявил, что мира с Азербайджаном как не было, так и нет. После этих слов чиновника уволили с должности.

Об этом сообщает "Спутник-Армения".

"У нас есть враг, который 25 лет готовился воевать с нами. определенная часть нашего общества полагала, что мы уже находимся в мире с ними, и вопрос решен. Но сегодня мира нет, перед нами враждебно настроенное государство, с которым идут переговоры", - заявил Авакян.

Он добавил, что отсутствие военных действий еще не означает мира, и мирный договор с Азербайджаном пока не подписан. Переговоры с Азербайджаном могут продвинуться вперед только в случае выполнения пункта трехстороннего заявления о возвращении пленных, заявил чиновник.

После этого заявления пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха объявила об освобождении Авакяна от должности.

"За заявления, сделанные в ходе пресс-конференции в Ереване, Борис Авакян приказом главы МВД Карена Саркисяна сегодня освобожден от должности", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что Авакян не уведомил о пресс-конференции и своем выступлении от имени ГЧС Карабаха вышестоящее руководство и превысил свои полномочия. Большую часть высказанных Авакяном мыслей и идей в министерстве на разделяют, более того, часть сказанного им не соответствует действительности.

Учитывая не соответствующее служебное поведение и злоупотребление должностными полномочиями, Авакян освобожден от занимаемой должности.

Напомним, ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября, заявив о провокации с армянской стороны. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Уже 10 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев провел парад по случаю победы в войне в Карабахе. На мероприятие приехал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он на параде в Баку заявил, что Азербайджан и Турция совместными усилиями смогут противостоять всем вызовам и угрозам, и что принятие трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху "не означает, что борьба окончена".