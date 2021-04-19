На металлургическом комбинате "Азовсталь", который расположен в Мариуполе, в печи для переплавки металлолома произошел взрыв. А результате рабочий тяжело пострадал, ему пришлось ампутировать ногу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в понедельник, 19 апреля.

Трагический инцидент произошел утром 16 апреля в конвертерном цехе "Азовстали". Во время выполнения работ с повышенной опасностью, а именно заправки печи металлоломом для переплавки, произошел взрыв неопознанного предмета.

В результате взрыва 29-летний мастер конверторного цеха получил закрытую черепно-мозговую травму, травматический шок третьей степени и открытый перелом костей правой голени. Последнее стало причиной ампутации ноги.

В настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Прокуратура начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности на производстве при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее за собой тяжкие последствия (ч.2 ст.272 ​​Уголовного кодекса Украины). По состоянию на сейчас, досудебное расследование продолжается.

Напомним, в 2018 году на "Азовстале" погибли два человека. Они отравились колошниковым газом в доменном цехе металлургического комбината.

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