Украинские Военно-морские силы провели совместные с румынскими военными учения типа "PASSEX" в акватории Черного моря.

Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает пресс-служба ВМС Украины.

"В течение второй половины прошлой недели, согласно плану мероприятий международного сотрудничества, украинские ВМС провели совместные украинско-румынские тренировки типа "PASSEX" в акватории Черного моря. К тренировке были привлечены определенные силы и средства ВМС ВС Украины и корвет "Horia Macellariuˮ ВМС Румынии", - говорится в сообщении.

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и "повышение уровня совместимости с иностранными партнерами".

"Подобные мероприятия являются неотъемлемой составляющей на выбранном Украиной пути в Североатлантический альянс, в процессе становления составляющей трансатлантической системы коллективной безопасности", - добавили в ведомстве.



Учения состояли из многих этапов. После встречи кораблей в точке рандеву, проведения визуального распознавания и проверки связи, были начаты тренировки по маневрированию в костюмах и ордерах.

"По окончании первого этапа, участники перешли к корабельному боевому обучению по отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств. В дальнейшем были отработаны такие элементы как: пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в определенном районе моря. В программу были включены и тренировки по борьбе за живучесть, во время которого румынский корвет играл роль поврежденного корабля, а украинские моряки отрабатывали технику буксировки последнего. Не менее важным стало обучение по отражению ударов противника при нападении на корабль охраняемый с воздуха. Закончились совместные тренировки торжественным прохождением кораблей в море", - добавили в ВМС.

Напомним, недавно 15 кораблей Каспийской флотилии РФ были перебазированы в Черное море на учения. Также задействованы 50 самолетов и 2 десантных корабля.

Ранее мы писали о том, как после разговора президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным Штаты передумали направлять свои военные корабли в Черное море.