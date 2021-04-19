В Евросоюзе назвали развертывание российских войск вдоль украинской границы "крупнейшим в истории".

Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной видеоконференции Совета ЕС на уровне глав МИД, передает ТАСС.

По его словам, на границе с Украиной находятся 150 тысяч российских военных.

"Более 150 тыс. российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации, - утверждал он. - Я не могу сказать, откуда у эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства", - заявил он.

Напомним, ранее министр МВД Арсен Аваков заявил о "самой большой угрозе с 2015 года" у границ с Россией.

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