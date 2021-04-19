Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил информацию о том, что Евросоюз не готовит новые санкции в отношении России.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам неформального онлайн-заседания Совета ЕС в понедельник, 19 апреля.

"На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций", - сказал Боррель, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, 15 апреля Вашингтон ввел новые санкции в отношении РФ. В частности США высылают десять работников российской дипломатической миссии, вводятся ограничения в отношении шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций. Тогда говорилось, что ЕС и НАТО не планировали вслед за США вводить новые санкции.

Между тем, представитель ЕС по иностранным делам говорил, что напряженность в отношениях Евросоюза и России нарастает по многим направлениям. Вместе с тем он призвал РФ отвести войска от границы с Украиной.

Также мы рассказывали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе сегодняшнего заседания Совета по иностранным делам Евросоюза призвал ввести секторальные санкции в отношении России, так как "индивидуальных уже недостаточно".