Поставщики отказались отгружать топливо "Укрзализныце", его осталось на 4 суток

Поставщики отказались отгружать дизельное топливо для "Укрзализныци" по контрактам. Имеющийся в распоряжении украинских железных дорог на данный момент объем топлива позволит проработать им всего 4 суток.

Об этом информирует пресс-служба компании.

"Укрзализныця на данный момент имеет 2 контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток", - говорится в сообщении.

На данный момент компания проводит работу по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.

"Укрзализныця контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время", - добавили в компании.

Напомним, недавно в отставку был отправлен глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак. Причиной стал договор с компанией "Метинвест" Рината Ахметова о бронировке грузовых вагонов до 2025 года по хорошим для бизнесмена ценам.

В марте этого года работники компании также были намерены объявить забастовку из-за низких зарплат.