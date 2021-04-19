22-23 апреля в Донецке пройдет мероприятие "Единство русских: защита прав и свобод", которое позиционируется как "международный форум".

Об этом сообщает "Русский центр".

В данный момент известно, что российские съемочные группы уже собираются на Донбасс. В форуме должны принять участие до 400 участников, большая часть из которых - россияне. Также в встрече должны принять участие "главы" "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "депутаты парламентов ДНР и ЛНР, политики, историки, культурологи, юристы, общественники, молодежь, преподаватели вузов ДНР, ЛНР и Российской Федерации".

Тематика форума обозначено следующее:

– "Стратегические направления по защите прав русских: анализ и перспективы";

– "Дискриминация русских и русскоязычных жителей: мировой опыт соотечественников";

– "Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика";

– "Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом";

– "Опыт противодействия ущемлению прав русских журналистов на примере опыта RT, МИА «Россия сегодня», других средств массовой информации";

– "Практическая реализация Доктрины "Русский Донбасс" в ЛДНР";

– "Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах".

Напомним, в начале года в Донецке прошел форум "Русский Донбасс", куда приехала руководитель Russia Today Симоньян, которая призвала Россию "забрать Донбасс домой".

После него в Донецке приняли доктрину о будущем "ДНР" и "ЛНР". "Страна" подробно разбиралась, что в ней написано.

Ранее сообщалось, что Пушилин готовится попросить Путина оказать военную помощь "ДНР" или включить ее в состав России.