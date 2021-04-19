Появилась новая партия видео с празднования дня рождения жены нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко Аллы Барановской. Вечеринка состоялась в разгар локдауна в воскресенье, 18 апреля, в ресторане киевского отеля Fairmont.

"Масштабная тематическая вечеринка: великий Гэтсби, казино, а под конец - кабацкие песни. Все включено", - говорится в сообщении телеграм-канала "Политика Страны".

Напомним, согласно режиму жесткого карантина, который действует до 30 апреля, работа ресторанов запрещена даже в отелях. Их работа ограничивается лишь утренними часами (до 11 утра) и только для постояльцев. Таким образом, речь идет о грубом нарушении карантинных норм.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" пообещали разобраться с вечеринкой Тищенко во время локдауна.

Также мы сообщали, что киевские рестораторы готовят акции протеста после подпольной вечеринки нардепа Тищенко.