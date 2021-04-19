Президент Кыргызстана Садыр Жапаров распространил в соцсети способ лечения Covid-19 c помощью ядовитого иссык-кульского корня (аконита). После этого компания Facebook удалила этот пост, назвав его фейковым.

15 апреля Жапаров опубликовал в Фейсбуке пост о том, что "найдено лекарство, которое может излечить от Covid-19 за один-два дня". Вместе с этим также было прикреплено видео, на котором несколько человек с помощью специального оборудования разливали по пластиковым бутылкам жидкость, на которых написано "иссык-кульский корень" (аконит).

В свою очередь глава Минздрава Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев утверждал, что в стране от болезни излечились более 350 человек, которые принимали отвар по этому рецепту.

Позже Facebook удалил публикацию Садыра Жапарова о лечении коронавируса аконитом.

"Мы удалили этот пост. Причина в том, что мы не разрешаем никому, в том числе и официально избранным руководителям распространять неверную информацию, которая может нести угрозу здоровью человека, в том числе по лечению Covid-19 или его профилактике", - сообщило радио "Азаттык" со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Напомним, ранее страницу в Facebook президента Венесуэлы Николаса Мадуро заблокировали за якобы распространение фейков о лекарствах от коронавируса. Он заявлял, что тимьяновый раствор нейтрализует ковид без побочных эффектов.

Также мы рассказывали, что группа ученых из Германии обнаружила полезные свойства лакрицы (или солодки) в борьбе с коронавирусной инфекцией. Правда, пока их эксперименты проводились in vitro - то есть в пробирке, вне живого организма.