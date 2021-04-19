Среди военнослужащих в ВСУ зреет скандал. Он связан с "принудительной" вакцинацией от COVID-19.



Как рассказал "Стране" один из бойцов, который в данный момент находится на передовой, высшее руководство ВСУ сообщило всем солдатам, что при отказе от вакцинации, они должны написать соответствующий рапорт. В тексте рапорта указано, что в случае добровольного отказа от вакцинации, военнослужащий не поучит одноразовую материальную помощь в случаи смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности.



В данном рапорте ссылаются на один закон, а именно: Закон Украины про обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения, от 24 февраля 1994 № 4004-ХII.

А также на постановление, Кабинета Министров Украины от 25 октября 2013 года № 975, которое гласит, что солдат с данным постановлением ознакомлен, а значит, он знает, что невыполнение военнослужащим возлагаемых на него обязанностей, а именно отказ от вакцинации от заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19, может быть основанием для невыплаты компенсационных выплат в случае смерти военнослужащего ВСУ.





Сами же военные реагирую та это очень негативно. В комментарии "Стране" наш собеседник заявил, что 95% военнослужащих ВСУ не хотят вакцинироваться.



"У всех разные причины: кто-то хочет иметь выбор, каким препаратом ему вакцинировать, кто-то вовсе не хочет вакцинироваться. Но все понимают, что написав рапорт про отказ от вакцинации, ты рискуешь не получить материальную помощь",– возмущается военнослужащий.

Напомним, 10 апреля Главнокомандующий ВСУ Хомчак сделал прививку от коронавируса в военном госпитале на Донбассе.

Также мы писали, что почти половина украинцев боится побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.