Сегодня одиннадцатые лунные сутки в созвездии Льва, которые благоприятствуют энергичным и действенным натурам, карьеристам и прирожденным лидерам. Успех будет там, где энергия направлена на спортивные достижения, сплочение коллектива и бизнес-сотрудничество.

Поскольку Луна во Льве повышает склонность к авантюрам и необдуманную рискованность, лучше отложить серьезные финансовые дела, отказаться от оформления сделок и подписания договоров.

Составили рейтинг знаков зодиака, которые благодаря лидерским качествам смогут сегодня поймать удачу за хвост.

1 место - Овны. Как прирожденные лидеры сегодня вы должны быть готовы к некоторым разговорам вокруг вашей персоны. Зависть и интерес со стороны говорит о том, что вы яркая и харизматичная личность, которой есть чем гордиться. Сегодня вам было бы полезно укрепить свои позиции, отметившись некоторыми достижениями.

2 место - Девы. Главным козырем сегодня станет ваша целенаправленность, а лучшими двигателями на пути к прогрессу - внимательность и усидчивость. Подумайте о проектах, которые стоит довести до конца. Старайтесь не отвлекаться на сторонние проблемы и будьте осторожны с коллегами. Есть вероятность, что на вашем пути появятся необоснованные претензии со стороны ваших недругов.

3 место - Стрельцы. Сегодня вы будете фонтанировать творческой энергией и оптимизмом, которые заметят окружающие. Не исключено осуществление планов, на которые вы уже перестали надеяться. В вашей жизни могут внезапно появиться нужные люди или обстоятельства сложатся вам на пользу. Звезды советуют вам насладиться прекрасными моментами, когда жизнь пойдет как по маслу, не забывать отдыхать и веселиться.

4 место - Весы. Ваши будни проходят на зависть организовано. По всей видимости, вы определились с главными целями на эту неделю. Мало того, вы легко можете создать вокруг себя необходимую рабочую атмосферу, призвать к порядку и собранности коллег. Отвлекаться на бытовые дела сейчас не нужно, если не хотите потерять завоеванные вами позиции.

5 место - Тельцы. Положитесь на судьбу и доверьтесь случаю. Сегодня вы можете отстаивать свою позицию до конца, общаться свободно и быть активным. Просчитайте все неожиданные повороты заранее и откажитесь от бумажной волокиты на работе. Если не забудете об интересах коллег, сможете избежать многих конфликтных ситуаций.

6 место - Близнецы. Если вас ждет долгая поездка, подготовьтесь к ней заранее. Проверьте документы и все необходимое, спланируйте маршрут, чтобы избежать бюрократических неудач. Сегодня вы можете быть на удивление трудолюбивыми и упорными, если вас внезапно не одолеют сомнения.

В одиннадцатые лунные сутки благоприятный день ждет тех, кто сможет совместить профессионализм с креативностью, нестандартными решениями, разносторонним подходом и многозадачностью. Если со всем справиться оперативно - вас непременно ожидает успех.

Ранее "Страна" публиковала бизнес-гороскоп на эту неделю - до 25 апреля. Она принесет финансовые перспективы Тельцам и карьерный успех Водолеям.

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