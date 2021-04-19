В 2021 году в Украине выросла смертность от коронавируса. В прошлом году этот показатель составлял 1,7%, сейчас он поднялся до 2,4%.

Об этом в ходе дискуссии о вакцинации сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина, видео обнародовано в YouTube.

"Мы проанализировали смертность в 2020 и 2021 году. Чуть более 1 млн заболело в 2020 году, а показатель летальности был 1,7%. В 2021 году летальность увеличилась. Сейчас она составляет 2,4%", - сказал Родина.

Процент летальности высчитывают, сопоставляя число подтвержденных случаев коронавируса и количество умерших пациентов с Covid-19.

"Мы уже имеем 900 тысяч подтвержденных случаев в 2021 году. Практически за 3,5 месяца у нас заболело столько же, сколько заболело за 10 месяцев в 2020 году", - рассказал Родина.

По его мнению, летальность могла возрасти из-за циркуляции британского и южно-африканского штаммов коронавируса на территории Украины.

Напомним, по состоянию на середину апреля 2021 года в Украине Covid-19 переболело около 1,8 млн человек или приблизительно 5% от всего населения.

Также мы писали о том, что по мнению ученых, минимум у пятой части переболевших Covid-19 не появляется иммунитет.