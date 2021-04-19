В Верховную Раду внесли законопроект о "гуманизации ответственности за нарушение карантина, который предполагает снижение суммы штрафа".

Его инициаторами стали народные депутаты от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и Сергей Алексеев.

В тексте проекта указано, что в Кодексе об административных правонарушениях предлагается изменить ответственность - а именно снизить размер штрафа за нарушение карантина.

В данный момент ст. 44-3 КУАПП предусматривает ответственность граждан в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, т.е. от 17 до 34 тысяч гривен. А ответственность бизнеса - от 34 тысяч до 85 тысяч гривен.

Нардепы в своем законопроекте предлагают заменить в статье слова "от одной до двух" на "от 50 до 200", а "от двух до десяти" заменить на "от 200 до 500". Но при этом они явно забыли убрать из статьи слово "тысяч".

В том виде, в котором текст подан в Раду, при внесении указанных изменений штрафы для граждан вовсе не уменьшатся, а наоборот, приобретут космические масштабы - с 17-34 тысяч гривен они взлетят до 3,4 миллионов гривен. А для бизнеса - до 8,5 млн гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что стал известен размер увеличенных штрафов за ложный вызов полиции, скорой и спасателей.

Также мы сообщали, что Рада провалила законопроект Кабмина о штрафах до 8500 гривен за нарушение самоизоляции.