В этот день, 19 апреля, четыре года назад в Харьковской области шел сильный снегопад. Буквально за ночь насыпало снега до 29 сантиметров. Причиной погодной аномалии стал активный южный циклон.

Об этом рассказывает и публикует завораживающие кадры Харьковский региональный центр по гидрометеорологии на своей странице в Facebook.

"Ровно 4 года назад, 19 апреля 2017, в Харьковской области наблюдался исторический снегопад. Только за одну ночь образовался снежный покров высотой 24 - 29 см. Температура воздуха в течение суток колебалась в пределах нуля градусов, поэтому даже в дневные часы снег почти не таял", - поделились метеорологи.

По их данным, в тот день было повалено много деревьев и крупных веток. Кроме того были повреждены линии электропередач и автомобилей.

"Причиной подобной аномалии стал активный южный циклон, который проходил через центральные и восточные регионы Украины. Событие стало уникальной для Харьковщины, аналогов которой за последние 150 лет не наблюдалось", - рассказали эксперты.

Напомним, 16 апреля один из районов Одесской области и Карпаты замело снегом. Мы публиковали впечатляющие фото погодной аномалии.

Также сообщали о прохладной и переменчивой погоде в Украине на этой неделе. Ожидается снег, дождь, порывистый ветер. Температура воздуха опустится до нуля градусов.