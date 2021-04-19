Украина не должна ждать от Европы военной помощи в военном конфликте с Россией.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

Отвечая на вопрос, как далеко готовы зайти союзники Украины, если будет широкомасштабная война РФ против Украины, Резников сказал: "Мне кажется, у них есть варианты принятия жестких решений. Конечно, никто не придет с автоматами нас защищать, это очевидно. Но, я думаю, получать определенную серьезную помощь технического, финансового характера – на это мы точно можем ожидать", — сказал он.

Кроме того, министр рассказал о важности ужесточения санкций.

"Но еще главное, мне кажется, влияние экономического характера, более жесткое, может произойти. Я согласен, что санкционный режим не давит. На самом деле он давит, но они уже получили иммунитет от тех санкций, они привыкли жить в таком режиме. Поэтому сегодня для нас очень важно – усиление тех санкций, включая отказ от достройки "Северного потока-2". Я убежден, что открытое военное вторжение для русских не выгодно. Выгодно им сегодня демонстрировать угрозу", — сказал он.

Напомним, в штабе ООС прогнозируют дальнейшую эскалацию на Донбассе силами спецподразделений РФ.

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