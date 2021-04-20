В минувшие выходные в информационное пространство вернулся российский оппозиционер Алексей Навальный.

С начала февраля он отбывает срок в колонии. С конца марта - держит голодовку по причине недопуска личных врачей. Он жалуется на боли в спине и онемение конечностей.

По данным окружения Навального, результаты его анализов ухудшились. Адвокаты озвучили пугающий прогноз: Алексей может скончаться в любой момент от остановки сердца.

В поддержку оппозиционера выступили 70 известных культурных деятелей Запада, американские СМИ и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он пригрозил России последствиями в случае смерти оппозиционера.

В Кремле ответили, что здоровье заключенных в России не должно волновать власти других государств. Уже в понедельник Алексея Навального перевели в стационар больницы для осужденных. Но это никого не успокоило.

В российской оппозиции увидели в этом подвох.

"НКВДшник Путин провёл очередную спецоперацию: он перевёл Алексея Навального из ИК-2 (Покров, общий режим) в ИК-3 (Владимир, строгий режим + туберкулезная тюремная больница), чтобы спрятать его от адвокатов и отсечь от коммуникации с внешним миром перед митингом 21-го апреля", - пишет финансист и известный противник Путина Слава Рабинович.

Речь идет о том, что вечером 21 апреля команда Навального решила организовать митинги протеста в Москве и Санкт-Петербурге. Примечательно, что тогда же днем президент России будет зачитывать свое послание Федеральному собранию.

При этом уже на следующей недели все структуры оппозиционера, скорее всего, признают экстремистскими.

На Западе уже вовсю пиарят протесты. Более того - они наверняка станут новым фактором роста напряженности между Россией и Запад, которая и так уже зашкаливает из-за ситуации вокруг Украины.

"Страна" разбиралась, что известно о болезни Навального и какие у нее будут политические последствия.

Что известно о состоянии здоровья Навального

Некоторое время после этапирования в колонию Владимирской области Алексей Навальный передавал на волю веселые письма. В них он рассказывал, как сушит сухари, просит у жены привезти вермишель быстрого приготовления и описывает свое общение с сокамерниками.

Однако в один момент настроение его резко поменялось. Оппозиционер стал жаловаться, что к нему применяют пытки в виде отсутствия сна. Каждый час ночью сотрудники колонии включают свет, таким образом якобы будят его, чтобы проверить, на месте ли он.

К этим жалобам вскоре добавились проблемы со спиной и онемение конечностей. Навальный стал говорить, что едва ходит. Он попросил пустить к нему личного врача для осмотра.

Это пожелание руководство колонии исполнять не стало. В знак протеста с 31 марта Алексей начал бессрочную голодовку. Он не ест и пьет воду сегодня ровно 20-й день. У него временно повышалась температура, развился кашель. Вскоре, по словам адвокатов Навального, у него обнаружили две межпозвоночные грыжи.

То ли из-за отсутствия пищи, то ли из-за спины, содержание калия в сыворотке крови Навального составило 7,1 ммоль/л.

"Эти цифры критические. Они означают и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца", - заявила его личный врач Анастасия Васильева.

Правда, иногда она откровенно "путается в показаниях". В воскресенье она назвала Навального "умирающим", а в понедельник раскритиковала перевод "здорового человека" в тюремный медблок.

Реакция Запада

На фоне ухудшения состояния Навального была запущена целая серия заявлений к Путину о Навальном.

В субботу, 17 апреля, издание Le Monde опубликовало обращение 70 западных культурных деятелей. Среди подписантов открытого письма к президенту России были такие знаменитости, как Бенедикт Камбербэтч, Джоан Роулинг, Том Йорк, Дэвид Духовны, пятеро лауреатов Нобелевской премии по литературе и другие (по ссылке - полный список).

Все они и призвали, чтобы "его обследовал и лечил врач по его выбору - это право любого гражданина России". Полный текст открытого письма, адресованного Путину, приводится ниже.

Американские СМИ опубликовали колонки в разделе "Мнение" по поводу Навального.

The New York Times сделал такой заголовок: "Алексею Навальному нужны его врачи. Владимир Путин может спасти жизнь своего врага. Он должен".

В тексте журналисты пишут следующее:

"Господин Путин должен осознать, что, если он позволит Навальному погибнуть в колонии, это закрепит его репутацию "убийцы", как его недавно назвал президент Байден, и мстительного деспота, который пойдет на что угодно, лишь бы заставить замолчать своих критиков. Путин находится во власти достаточно давно, чтобы понимать, какую реакцию это вызовет в мире и среди россиян, уставших от его все более авторитарного и не имеющего сроков давности правления", - пишут журналисты The New York Times.

Обращение выпустили и журналисты Washington Post. Их заголовок: "Путин медленно убивает Алексея Навального. Вот как США могут его спасти".

Корреспонденты издания призывали власти США и стран Запада продолжать вводить санкции. Авторы предлагают заморозить активы, ввести запрет на въезд против олигархов и чиновников, которых Навальный называл "хранителями богатств Путина".

"Это выглядит как стратегия, у которой есть шанс на успех. Но если этого не произойдет, то с таких санкций должны начаться последствия для Кремля, если он будет настаивать на реализации своего плана замедленного убийства", - пишет Washington Post.

Затем в воскресенье, 18 апреля, к российскому руководству обратился Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Мы призываем власти России срочно предоставить ему [Навальному] доступ к профессиональным медикам, которым он доверяет. Российские власти ответственны за безопасность и здоровье господина Навального в исправительной колонии. И мы считаем, что они должны отчитываться за это", - сказал Боррель.

Уже на следующий день он добавил, что ЕС не рассматривает введение новых санкций против России, "однако ситуация может измениться".

Более жесткое заявление выпустил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сказал, что, если Навальный умрет, для России будут "последствия".

"Мы сообщили российским властям о том, что они ответственны за то, что происходит с Навальным во время заключения, и они будут привлечены к ответственности международным сообществом", - сказал Салливан.

К слову, вчера Салливан провел телефонную беседу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Они поговорили о подготовке встречи Путина и Байдена (значит, ее идею после обоюдных санкций не похоронили), а также о Навальном. И договорились быть на связи и поддерживать контакт.

Отсюда можно сделать вывод, что диалог президентов пока с темой российского оппозиционера не пересекается и движется параллельно.

Вчера же пресс-секретарь Джен Псаки повторила почти точь-в-точь слова Салливана об оппозиционере: "Россия будет нести ответственность в том случае, если находящийся в заключении оппозиционер Алексей Навальный скончается, и международное сообщество не оставит такое развитие событий без ответа".

Реакция Москвы

В Москве обращения Запада, в частности Салливана, восприняли как "прощальное письмо" от США оппозиционеру. Мол, он США нужен мертвым - чтобы ввести новые санкции против России.

"Соединенные штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, - как говорится, дружим, пока нужен. Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так", - заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Огромный пост опубликовал у себя в телеграме в понедельник утром спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Лейтмотив его сообщения - лучше бы западные страны следили за соблюдением прав своих заключенных, а в дела России вмешиваться не надо. В частности, Володин напомнил о судьбе Джулиана Ассанжа, которого уже несколько лет держат в тюрьме за обнародование общественно важной информации.

По сути, за то же, чем занимался Навальный. И за что, как считают на Западе, его посадили.

Более кратко высказал позицию Кремля его спикер Дмитрий Песков.

"Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса", - сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее в Кремле отмечали, что не следят за здоровьем Навального. Дмитрий Песков говорил, что такие вопросы не в компетенции президента.

Все вопросы по отбыванию оппозиционером срока, его лечения были переадресованы исправительной колонии и пенитенциарной службе. В России это Федеральная служба исполнения наказаний. ФСИН возглавляет Александр Калашников, который уже находятся под санкциями и ЕС, и США за "отравление Навального".

На том, как в России должны лечить осужденных и почему к Навальному не пускают его личного врача, как этого требует Запад, остановимся подробнее.

Правила лечения заключенных по законам РФ

Западные звезды использовали в своем письме к Путину такой пассаж: чтобы Навального "обследовал и лечил врач по его выбору - это право любого гражданина России".

У читателей может возникнуть вопрос: имеют ли право заключенные в России приглашать в колонии своих частных врачей? Если ответить кратко: нет, не имеют. Подробнее объясним далее.

В РФ лечение заключенных регламентировано рядом законов и приказов.

Первый - приказ Минздрава и Минюста от 2005 года. В нем очень подробно рассказывается, как государство должно лечить осужденного.

Если заключенный жалуется на то или иное заболевание, чувствует недомогание, то осмотр должен провести на месте медицинский сотрудник при колонии. При наличии показаний осужденный может быть госпитализирован в медблок.

В определённых случаях гражданина должны госпитализировать в стационар поликлиники или же врач колонии может привлечь к лечению осуждённого гражданского врача.

При госпитализации в гражданскую клинику для осужденного будет действовать ряд послаблений содержания. Среди них: ежедневный прием бани, минимум 8-часовой сон, прогулки во дворе.

Личные врачи Навального жалуются, что он может умереть - остановится сердце. В отношении сердца тоже есть список заболеваний, когда должна гарантироваться срочная госпитализация: инфаркт миокарда, гипертонический криз.

Также право на лечение осужденных зафиксировано и в законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 2011 года.

В нем указывается, что заключенные имеют право для приглашения врачей-специалистов, которые представляют государственную систему здравоохранения, за счет бюджетных ассигнований.

Здесь ключевое слово "государственных" врачей-специалистов. Обязательства приглашать частных врачей по выбору заключенного в законе не прописаны.

И еще есть важный пункт: "В отношении лиц, отбывающих наказание, договор о добровольном медицинском страховании растрогается".

Договор о добровольном медицинском страховании (ДМС) - это платная медицина в России. Такой договор можно заключать с разными клиниками. В пакет ДМС за деньги гражданина может входить что угодно - от вызова частного врача в любое время суток до отбеливания зубов.

Но такими услугами, следует из закона, заключенные в России пользоваться не могут.

По поводу лечения Навального "Страна" проконсультировалась с московским мануальным терапевтом Антоном С. Он в силу профессионального интереса отслеживает все новости по заболеванию оппозиционера и сверяет их с протоколами лечения.

По словам терапевта, при устных жалобах и отсутствии "симптомов угрозы" (паралич, боли на фоне лихорадки, изменение в крови и моче) больной классифицируется как имеющий неспецифическую боль. Ему назначают противоболевую терапию.

"Навальному назначали в качестве обезболивавшего таблетки и мазь ибупрофен. Потом - инъекции раствором диклофенака раз в день и никотиновую кислоту через день. Все это - стандартный протокол лечения. Причем, на Западе он примерно такой же", - рассказывает нам врач.

Также мы попросили терапевта оценить содержание калия в организме Навального. Он ответил, что уровень действительно повышенный, но не критический. С такими же показателями, утверждает врач, в России осуществляют полноценную жизнедеятельность тысячи человек.

"В истории с Навальным меня больше удивляет другой факт. Тот, что его основной лечащий врач - Анастасия Васильева - по специальности офтальмолог. Уже этот факт говорит о том, что все заявления Запада по допуску врача к Навальному не имеют ничего общего с медициной. В последний раз, насколько я знаю, команда Навального нашла ему терапевта. Это произошло уже после того, как медицинское сообщество высмеяло, что главный оппозиционер страны доверил лечить свою протрузию окулисту", - говорит московский врач.

По словам специалиста, чтобы излечить Навального от болей в спине, следует не пичкать его лекарствами, а в первую очередь изменить образ жизни и назначить немедикаментозное лечение. Вроде массажа, правильного питания, ходьбы по несколько километров в день, гимнастики, витаминных комплексов.

Очевидно, что в условиях заключения Алексей Навальный не сможет излечить свою спину. Разве что ситуация не ухудшится до степени, когда ему будет назначена операция по удалению грыжи.

Юлия Тимошенко и ее грыжа

Украинцы наверняка помнят, что Навальный - не первый известный оппозиционер, который жалуется на боли в спине, оказавшись в местах заключения. Судьбу инвалида-спинальника прочили в свое время Юлии Тимошенко, когда она была в харьковской колонии.

Диагноз, идентичный тому, что сейчас у Навального, был диагностирован Юлии Тимошенко после того, как она отправилась в Качановскую колонию. У нее была хроническая грыжа межпозвонкового диска. Как у Навального, в большей степени отдавало в правую ногу.

Сначала, напомним, ее перевили в харьковскую клиническую больницу №5. А оттуда - в берлинскую клинику "Шарите", уже знакомую Алексею Навальному.

Германские специалисты, обследовавшие Тимошенко, тогда заявляли, что успешное лечение экс-премьера невозможно в Украине - нет необходимого оснащения и методики.

В украинских СМИ со ссылкой на родственников лидера "Батькивщины" стали появляться новости, что она при смерти.

В итоге немецкие врачи заявили, что есть угроза инвалидности и необходимости оперативного вмешательства. Вопрос о предоставлении Тимошенко возможности лечиться в Германии обсуждался как одно из условий подписания Украиной Соглашения об ассоциации.

Давление на тогдашнего президента Виктора Януковича было сильным, но он Тимошенко так и не отпустил (к слову, давление Европы по поводу отправки на лечение Леди Ю. стало одним из важных факторов, почему Янукович отказался подписывать Соглашение по ассоциации с ЕС).

В итоге в Германию Тимошенко отправили уже после смены власти в Украине. В первый день после своего освобождения она появилась на Евромайдане на инвалидной коляске, потом она поехала на лечение. После чего очень быстро вновь стала на каблуки.

Как и Навальный, Юлия Владимировна объявляли голодовки. Правда, у нее они были более краткосрочными.

Российский оппозиционер ничего не ест уже 20-й день. Государство по закону имеет право применять процедуру ПП - принудительное питание. Это описано в Уголовно-исполнительном кодексе.

"В случаях отказа осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его жизни допускается принудительное питание осужденного по медицинским показаниям", - говорится в четвертой части 101-й статьи.

Но пока разговоров об этом нет. Сегодня стало известно, что Навальный согласился применять витаминную терапию, которая более-менее будет поддерживать его организм.

Митинги за Навального в день послания Путина

История с Тимошенко, конечно, похожа - но пока незаметно, чтобы Запад пытался добиться освобождения Навального с целью его вывоза на лечение.

Алексей в эмиграции не сможет создать серьезных поводов для массовых протестов. Тогда как в тюрьме или на свободе - но только в России - он является действующим, хотя и внесистемным политиком.

Митинги за Навального уже объявлены в Москве на Манежной площади на 19:00 среды. Как раз в день, когда Путин зачитывает послание Федеральному собранию. Это послание обещает стать знаковым, поскольку прозвучит в период мощной конфронтации с Западом, и особенно - американцами.

И протесты за Навального позволят создать картинку, что люди вышли против "агрессивных действий России" на мировой арене. Таким образом - если конечно удастся раскачать акции - какие-то громкие обвинения Путина в адрес Запада там попытаются дезавуировать заявлениями, что "народ против".

Впрочем, судя по последним протестам за Навального, настоящей массовости ожидать не приходится. Да и не факт пока, что акции как-то централизованно состоятся. На данный момент они не согласованы с властями - как и предыдущие.

В МВД уже предупредили, что будут пресекать митинги.

Судя по предыдущим примерам - это делается довольно эффективно: сторонникам Навального просто не дают нигде закрепиться, вынуждая блуждать по улицам.

Едва сторонники оппозиционера доходили к точкам сбора, как там их уже принимал ОМОН. Но даже если кто-то не боится оказаться в автозаке, то вероятность добраться до нужной локации будет низкой.

В ходе последних митингов в Москве закрывались станции метро. А вечером после вынесения приговора Навальному корреспондент "Страны" наблюдала такую картину. Команда оппозиционера озвучивала в телеграме адрес сбора - например, станция метро "Александровский сад". Не более чем через пять минут выход из нее закрывался - информацию передавали по рации полицейскому и он ставил на выход металлическую конструкцию.

Но даже если митинг в среду и пройдет, он будет одним из последних.

Уже в понедельник, Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы может признать экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы Алексея Навального.

"Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - заявляет прокуратура.

В случае, если структуры Навального будут признаны экстремистскими (а так, скорее всего, и будет), организовывать сторонников на митинги им станет гораздо сложнее.

Все их каналы в Интернете будут заблокированы на территории России. Анонсы митинга будут трактоваться уже не как призывы на несогласованную акцию, а как вербовка и вовлечение лиц в деятельность экстремистской организации.

Организаторам митингов экстремистских организаций будет грозить уже не до 30 суток, а ограничение свободы до двух лет с десятилетним запретом занимать определенные должности.

Может достаться и участникам в деятельности экстремистских организаций (то есть - в акциях протеста). Их будут наказывать уже не штрафом 10-20 тысяч рублей, а от 300 до 700 тысяч рублей. Или же ограничением свободы до года.

Более того, осуждение по статье об экстремизме в России поставит крест на жизни гражданина - ни в приличный вуз, ни на официальную работу даже охранником в супермаркет его не возьмут. И граждане России, которые следят за новостями, это отлично знают.

И самое неприятное для команды Навального - разгонять их митинги будут уже примерно так, как если бы в центре Москвы организовали народное собрание ИГИЛ или "Правый сектор". То есть максимально жестко.

При этом в Москве, судя по всему, шапкозакидательских настроений у власти относительно сторонников Навального нет.

В субботу москвичам предложили принять участие в опросе, который касается массовых акций протеста, терроризма и экстремизма. Их опрашивали об отношении к протестам Навального. Также звучал ряд вопросов о том, как нужно бороться с терроризмом и экстремизмом.

Очевидно, что суть такого опроса от правительства Москвы - понимать, к чему готовиться в ближайшее время. Это значит, что власти не исключают резкого изменения и обострения ситуации. Например, в случае смерти Навального, о которой уже заговорили на Западе.