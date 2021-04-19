В Чехии были уничтожены резидентуры российской разведки на территории страны.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек, передает "РИА Новости".

Гамачек сказал, что Россия выслала больше чешских дипломатов, чем Чехия - сотрудников российского диппредставительства.

"Русские своей резкой реакцией обнаруживают, насколько их задело то, что чешские силовики уничтожили резидентуры СВР и ГРУ", — заявил политик.

Напомним, 18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в качестве ответных мер на высылку 18 российских дипломатов.

Чехия подозревает их в работе на российские спецслужбы, которые прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

Также страна объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.