Глава МИД Германии призвал Россию к сотрудничеству с Украиной, но не знает "удастся ли это"
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию перейти от провокаций к сотрудничеству с Украиной.
Об этом он заявил в понедельник, 19 апреля, по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС, передает ТАСС.
"Нормандский формат" является подходящим форматом для достижения деэскалации", - считает Хайко Маас.
В то же время он заявил, что пока не может сказать, "удастся ли это" в рамках работы "нормандской четверки".
Напомним, накануне МИД Украины анонсировал участие министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в онлайн-заседании министров иностранных дел стран ЕС, где он должен был проинформировать европейских коллег об актуальной ситуации с безопасностью и предложить ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС.
Также мы сообщали, что МИД РФ заявил, что действия россиян у границы Украины никому не угрожают.