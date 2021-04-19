Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию перейти от провокаций к сотрудничеству с Украиной.

Об этом он заявил в понедельник, 19 апреля, по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС, передает ТАСС.

"Нормандский формат" является подходящим форматом для достижения деэскалации", - считает Хайко Маас.

В то же время он заявил, что пока не может сказать, "удастся ли это" в рамках работы "нормандской четверки".

Напомним, накануне МИД Украины анонсировал участие министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в онлайн-заседании министров иностранных дел стран ЕС, где он должен был проинформировать европейских коллег об актуальной ситуации с безопасностью и предложить ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС.

Также мы сообщали, что МИД РФ заявил, что действия россиян у границы Украины никому не угрожают.