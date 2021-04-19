Погода в Украине на этой неделе будет переменчивой, возможны осадки и температурные колебания. Нестабильный и свежий апрель продолжается.

Об этом в Facebook сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник и среду, 20-21 апреля, погода в Украине будет обусловлена циклоном Yatin, который выйдет на территорию Украины с юго-запада. После этого до конца недели страна будет находиться в поле пониженного давления с неустойчивой атмосферой.

В ближайшие сутки в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ожидаются умеренные и значительные дожди, местами грозы и град, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Температура ночью опустится до +5...+10 градусов, днем потеплеет до +11...+15 градусов.

На остальной территории страны местами ожидаются небольшие дожди, температура воздуха ночью удержится на уровне +1...+6 градусов, днем ​​- +9...+14 градусов.

21-22 апреля в большинстве областей Украины осадков не ожидается, только на северо-востоке возможны небольшие, а 22 апреля в западных областях - умеренные - дожди. Температура ночью составит +1..+6 градусов, 21 апреля на западе на поверхности почвы заморозки 0...+3, днем ​​+12...+19 градусов.

Ночью 23 апреля в западных, 24 апреля в центральных, южных областях; днем на большей части территории страны также возможны небольшие кратковременные дожди, местами грозы (на высокогорье Карпат мокрый снег).

Температура ночью удержится на уровне +4...+9 градусов, 24 апреля в Украине, кроме юга и востока, - +1...+6 градусов; днем ожидается +13...+18 градусов, 23 апреля в северных областях - +10...+15 градусов. 24 апреля в западных регионах и в северных областях температура составит +7...+13 градусов; на высокогорье Карпат ночью и днем ​​ожидается +1...+6 градусов, ночью 24 апреля похолодает до 0...-3 градусов.

Напомним, спасатели объявили первый уровень опасности из-за непогоды во вторник, 20 апреля.

Также мы писали о том, как в середине апреля Одесскую область и Карпаты засыпало снегом.