Посольству Чехии в Москве запретили нанимать на работу российских граждан после того, как дипломатов из РФ выгнали из страны. Такой запрет действует и для дипломатического представительства Соединенных Штатов.

Об этом со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову сообщает "Интерфакс" в понедельник, 19 апреля.

"И в отношении США, и в отношении Чехии было принято решение о том, что более они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны. Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве", - заявила Мария Захарова, добавив, что очень большое количество людей было нанято среди граждан РФ.

Напомним, 17 апреля, стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков.

После того как Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны, работа посольства Чехии в РФ оказалась заблокирована.

Также "Страна" подробно разбиралась в чешско-российском скандале.