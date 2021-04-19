Спасатели предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий во вторник, 20 апреля. Из-за сильных дождей и усиления ветра ГСЧС объявляет I уровень опасности.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

По информации синоптиков, погода в южных областях начнет ухудшаться уже в ночь с 19 на 20 апреля. Днем во вторник непогода ожидается и в восточных, и в юго-восточных, и в Полтавской области. Из-за значительных дождей и порывов ветра 17-22 м/с ГСЧС объявляет "желтый" уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог (улиц), нарушению электроснабжения", - сообщили спасатели.

Напомним, в субботу в Украине шел дождь с мокрым снегом.

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