Спасатели объявили первый уровень опасности из-за непогоды во вторник
Спасатели предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий во вторник, 20 апреля. Из-за сильных дождей и усиления ветра ГСЧС объявляет I уровень опасности.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.
По информации синоптиков, погода в южных областях начнет ухудшаться уже в ночь с 19 на 20 апреля. Днем во вторник непогода ожидается и в восточных, и в юго-восточных, и в Полтавской области. Из-за значительных дождей и порывов ветра 17-22 м/с ГСЧС объявляет "желтый" уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог (улиц), нарушению электроснабжения", - сообщили спасатели.
Напомним, в субботу в Украине шел дождь с мокрым снегом.
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