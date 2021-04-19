Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе сегодняшнего заседания Совета по иностранным делам Евросоюза призвал ввести секторальные санкции в отношении России, так как "индивидуальных уже недостаточно".

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

"На сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС я проинформировал коллег о последнем опасном курсе России. Я предложил пошаговый план, как сдержать Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", - написал Кулеба.

Ранее мы писали, что в понедельник, 19 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принимает участие в онлайн-заседании глав МИД ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед мероприятием призвал Россию отвести войска от границы с Украиной.