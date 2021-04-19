В США проведут испытания противоракеты Standard Missile 6 (SM-6) версии Block IB. В перспективе ее смогут использовать для перехвата российских и китайских ракет и гиперзвуковых блоков.

Об этом сообщает The Drive.

Противоракеты Standard Missile 6 (SM-6) версии Block IB, по данным издания, в перспективе может стать "убийцей" российского "Авангарда" - ракеты гиперзвукового комплекса, траектория которой задается при помощи искусственного интеллекта.

Американская противоракета также будет развивать гиперзвуковую скорость, поэтому в дальнейшем она может использоваться для перехвата столь же быстрых планирующих целей.

Испытание SM-6 Block IB, находящейся в разработке, для уничтожения гиперзвуковой цели должно состояться в конце текущего года.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что известно о российском гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард".

Также мы публиковали видео тестового запуска на полигоне российской гиперзвуковой системы "Авангард".