Российский писатель, ведущий и журналист Владимир Познер рассказал о преимуществах, которыми, по его мнению, обладают женщины перед мужчинами.

Об этом он заявил в интервью журналистке Алене Долецкой, видео обнародовано в Youtube.

"Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно. Мужчин красивых немного, на мой взгляд. Они ноющие, они пьющие, женщины их поддерживают. Женщина и дома, и на работе, и дети", - сказал Познер, добавив, что считает российских женщин необыкновенно красивыми и сильными. Он считает, что именно из-за этих качеств иностранцы охотно женятся на россиянках, а иностранки неохотно выходят замуж за россиян.

Ранее мы рассказывали, как Познер приехал отмечать свой день рождения в Грузию и был вынужден тут же покинуть страну.

Также писали, что журналист призывал всех россиян не считать коронавирус выдумкой и серьезно относиться к угрозе Covid-19.