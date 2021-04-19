В Шривпорте в американском штате Луизиана случилась уже третья за сутки массовая стрельба в стране. В результате пять человек получили тяжелые ранения.

Об этом пишет "Reuters".

Как сообщается, поздно вечером в воскресенье неизвестный мужчина открыл огонь по местным жителям. Один человек получил пулевые ранения в голову. Еще четверо были госпитализированы с тяжелыми повреждениями.

В полиции пока не комментируют состояние пострадавших. О жертвах также не сообщается.

Напомним, ранее мужчина открыл стрельбу в Техасе и убил несколько человек. Местным жителям рекомендовали избегать район стрельбы на северо-западе города. Им посоветовали укрыться или покинуть данный район.

Кроме того, при стрельбе в Чикаго погибла девочка. Два человека обстреляли авто с ребенком и ее отцом, когда они припарковались у Макдональдса.