Северный флот начал масштабные учения в Арктике, где недавно тренировались военные из США и Канады. В тренировках задействованы атомные подлодки, авиация и ПВО.

Об этом со ссылкой на заявление Минобороны РФ передает "Интерфакс".

"Сегодня на Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что особое внимание в рамках учения будет уделяться обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море, разрешению возможных кризисных ситуаций, а также защите и обороне морских коммуникаций.

"На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота", - сообщили в ведомстве.

На данный момент уже начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота в море, в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса. Также армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращиванию системы противовоздушной обороны на арктическом направлении.

"На различных этапах межвидового учения будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что учение проводится в соответствии с существующей системой подготовки штабов и завершает комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления флота в зимнем периоде обучения.

"В ходе учения будет проверен уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения данных задач", - сообщили в ведомстве.

Напомним, недавно 15 кораблей Каспийской флотилии РФ были перебазированы в Черное море на учения. Также задействованы 50 самолетов и 2 десантных корабля.

Ранее мы писали о том, как после разговора Байдена с Путиным США передумали направлять свои военные корабли в Черное море.