В Кремле отказались комментировать угрозы официальных лиц США о том, что Россия может столкнуться с последствиями в случае смерти оппозиционера Алексея Навального. Как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, состояние здоровья осужденных в России не может быть темой интереса других государств, передает ТАСС.

"Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса", - заявил Песков.

Напомним, США и Франция рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России по делу заключенного оппозиционера Алексея Навального. При этом американская сторона предупредила российских коллег о возможных последствиях в случае смерти политика.

Также мы сообщали, что медики решили перевести голодающего Навального в стационар больницы для осужденных и нахначили ему витаминную терапию.