Беспилотный вертолет NASA Ingenuity успешно провел первый испытательный полет на поверхности Марса.

Трансляцию вела NASA.

Ingenuity находился на Марсе вместе с ровером Perseverance и ждал запуска, который откладывался из-за непогоды и технических неполадок. С тех пор проблема была решена, НАСА запланировало полет беспилотника весом в 1,8 кг в 07:30 по Гринвичу (10:30 по Киеву). Данные о результатах тестового полета появились в 10:50 по Гринвичу (13:50 по Киеву).

Цель Ingenuity — продемонстрировать новые технологии, она не будет способствовать достижению научных целей Perseverance. Однако НАСА отправило на Марс "Изобретательность", чтобы он проложил путь для будущих летательных аппаратов, которые изменят исследования небесных тел. Будущие вертолеты смогут достигать областей, недоступных марсоходам, и путешествовать намного быстрее.

Напомним, недавно марсоход Perseverance прислал на Землю первое селфи с вертолетом Ingenuity.