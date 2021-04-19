После того как Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны, работа посольства Чехии в РФ оказалась заблокирована.

Об этом со ссылкой на заместителя премьер-министра и главы дипломатии Чехии Яна Гамачека пишет lidovky.cz.

"Высылка 20 сотрудников посольства Чехии в Москве - большой удар по нашему представительству. Работу посольства это парализует. Помимо заместителя посла в Чехию обязали вернуться весь политический и экономический отделы", - сказал Гамачек.

По словам Гамачека, ответ России на высылку 18 российских дипломатов из посольства в Праге оказался сильнее, чем ожидала республика, а особую обеспокоенность вызывает высылка заместителя чешского посла. Гамачек планирует обсудить с премьер-министром Андреем Бабишем, уместен ли следующий шаг с чешской стороны, и когда его следует предпринять.

"Я встречусь с премьер-министром, и мы обсудим, нужно ли и когда делать дальнейшие шаги с чешской стороны... Ответ сильнее, чем мы ожидали. Дипломатов больше, чем мы выслали разведчиков", - сказал вице-премьер.

По его мнению, высылка из России заместителя чешского посла "на ступеньку выше" чешского шага. Гамачек сказал, что изгнание российского посла было бы самым сильным шагом и де-факто означало бы конец дипломатических отношений.

"Я не думаю, что это самое разумное, потому что в конце концов, посольство должно как-то работать и кто-то должен быть в этом посольстве, логично, что посол", - сказал Гамачек.

Напомним, 17 апреля власти Чехии высылали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, которые подозреваются в отравлении Скрипалей.

"Страна" пиала о том, почему в Чехии обвинили "отравителей Скрипалей" во взрыве склада с оружием для Украины.

Также мы писали, что в ответ на действия Праги Россия объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата.