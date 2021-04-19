За минувшие сутки стоимость биткоина обвалилась еще на 15%. Криптовалюта опустилась до 51 тысячи долларов, в то время как еще пять дней назад торговалась на отметке в $62,5.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте CoinDesk.

По состоянию на 13:00 (по Киеву) биткоин стоял около 56,88 тыс. долл. По данным агентства Bloomberg, это сильно снижение криптовалюты за более чем семь недель.

"Крупнейшая в мире криптовалюта упала на 15% в воскресенье, всего через несколько дней после достижения рекорда в 64 870 долларов. Впоследствии он компенсировал некоторые убытки и около 13:25 торговался по цене около 57 000 долларов в понедельник", - говорится в сообщении.

На падение могла повлиять информация, что казначейство США может усилить борьбу с отмыванием денег через цифровые активы.

Несмотря на рост на 800% в прошлом году и подорожание в текущем, биткоин вызывает у инвесторов опасения за его перспективы как средства платежа.

Напомним, новая волна роста курса валюты началась в декабре 2020 года, когда за несколько недель биткоин подорожал на 50%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

Также "Страна" разбиралась в главных причинах резкого роста биткоина и писала, каким его курс будет дальше.