В Украине за прошедшую неделю Covid-19 заболели на 14 тысяч меньше людей, чем за предыдущую, а ряд областей уже близки к выходу из "красной" зоны адаптивного карантина.

Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы украинского государства, страна готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии.

"У нас уже есть опыт празднования таких важных праздников. Хоть у нас и продолжается вакцинация, но скопление людей на сегодняшний день до сих пор представляет угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много общих праздников, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам нужно быть рассудительными", - сказал президент Владимир Зеленский.

По словам Шмыгаля, несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из "красной" зоны, ситуация в Киеве остается сложной.

Шмыгаль рассказал, что в целом по Украине для больных Covid-19 выделено 77 698 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Заняты на сегодняшний день – 44 415.

"Показатели загруженности коек за последние три недели улучшились. Недельные показатели также демонстрируют стабильность. Что касается количества активных больных, то динамика роста уменьшилась", - сказал премьер.

Напомним, "красный" уровень эпидопасности действует в Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

Ранее мы писали о том, как, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в столице, нардеп из "Слуги народа" Николай Тищенко устроил в одном из ресторанов вечеринку в честь дня рождения своей супруги. Киевские рестораторы уже анонсировали акции протеста.