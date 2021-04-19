Прага может принять дополнительные меры против России из-за взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, к которому могут быть причастны граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом заявил глава МВД Чехии, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, ответ России на высылку Чехией 18 российских дипломатов был сильнее, чем ожидали в Праге, так как российская сторона выдворяет не 18, а 20 дипломатов.

Из-за этого, заявил Гамачек, он обсудит с премьер-министром Андреем Бабишем, следует ли теперь Чехии принять дополнительные меры.

Напомним, власти Чехии в субботу, 17 апреля, сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

В свою очередь МИД РФ объявил персонами "нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Также в России обсуждают заморозку отношений с Чехией.